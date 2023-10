S-a aflat data instalării iernii în România: Când vom avea prima zăpadă Accuweather a anunțat data oficiala cand iarna va incepe in Romania și cand se vor vedea primii fulgi de zapada in București. Chiar daca acum termometrele arata 31 de grade Celsius in București, Accuweather a anunțat cand va avea loc prima ninsoare in Capitala. Se anunța vreme rece in decembrie: Inca din prima saptamana, temperaturile vor scadea sub pragul inghețului. In București ar putea sa ninga incepand cu data de 2 decembrie, iar temperatura minima va fi de -3 grade Celsius. Urmatoarele zile in care am putea avea parte de zapada vor fi 16, 18, 20, 23 decembrie. Șansele sa avem un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

