Un inginer electronist, cu experienta in software si hardware, a demontat teoria conspiratiei privind implantarea de cipuri prin vaccinarea anti-COVID-19. Vlad Furtuna a spus ca un cip care sa incapa printr-un ac de seringa este mult prea mic pentru ne controla, iar organismul uman l-ar respinge care pe orice corp strain. „Desi probabil acest text n-o sa ajunga la cine trebuie, aici sunt principalele motive pentru care nimeni nu te va putea cipa. Sunt inginer electronist cu vreo 7 ani experienta in software si hardware (insemnand chiar mult lucru cu cipuri ). Ce ne lipsește din punct de vedere…