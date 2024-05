Stiri pe aceeasi tema

- Gripa aviara inalt patogena A(H5N1), care se raspandește in intreaga lume din 2020, a fost transmisa de la o vaca la un fermier din SUA. Este prima transmitere confirmata de la vaca la om a acestui virus.

- Virusul gripei aviare a infectat acum și vacile și se raspandește rapid in turmele din Statele Unite, ceea ce starnește ingrijorare printre oamenii de știința. Conform unui studiu recent, una din cinci mostre de lapte prelevate de la vanzarea cu amanuntul din Statele Unite a fost testata pozitiv pentru…

- Urme ale virusului H5N1 au fost detectate in SUA in lapte de vaca pasteurizat, au anuntat marti autoritatile americane, adaugand ca este putin probabil, totusi, sa existe un risc pentru sanatatea umana, relateaza AFP. In urma unei vaste verificari nationale, particule virale au fost descoperite in "lapte…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat joi „ingrijorarea enorma” fata de raspandirea in crestere a tulpinii H5N1 a virusului gripei aviare la noi specii, inclusiv la oameni, informeaza AFP. „Acest lucru ramane, cred eu, o ingrijorare enorma”, a declarat Jeremy Farrar, cercetator-sef al…

- Miercuri, Agenția pentru Siguranța Alimentara a Uniunii Europene (EFSA) a emis o avertizare cu privire la posibilitatea unei pandemii de gripa aviara in cazul in care virusul devine transmisibil intre oameni. Acest lucru se datoreaza faptului ca oamenii nu au imunitate impotriva acestui virus. Acest…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a avertizat miercuri cu privire la o pandemie de gripa aviara daca virusul devine transmisibil intre oameni, deoarece acestia nu au imunitate la virus, relateaza Reuters. Aceasta avertizare survine la o zi dupa ce in statul american Texas s-a…

- Incidenta infectiilor respiratorii in saptamana 26 februarie - 3 martie a avut un trend descrescator fata de cea anterioara si s-a situat sub nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane.

- In Zeelanda daneza, 20 de mii de gaini vor fi sacrificate. Administrația veterinara și alimentara a anunțat ca a fost detectat un focar de gripa aviara in municipalitatea Holbæk. Pasarile de la ferma afectata trebuie sacrificate in urmatoarele 24 de ore. In jurul focarului va fi instituit un cordon…