Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Rom...

- Noua lista a țarilor din zona cu risc epidemiologic / Marea Britanie, Spania și Portugalia raman in zona roșie / Grecia, in zona galbena dar foarte aproape de zona de risc maxim Noua lista a țarilor din zona cu risc epidemiologic / Marea Britanie, Spania și Portugalia raman in zona roșie / Grecia, in…

- ℹA fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat conform Hotararii nr. 46 din 15.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat

- Lista tarilor cu risc epidemiologic a actualizata. Spania, Portugalia si Marea Britanie sunt in zona rosie, Grecia a intrat in zona galbena Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Spania, Portugalia si Marea Britanie sunt in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 8 iulie 2021, hotararea nr.45 prin care se modifica lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Marea Britanie, Africa de Sud, Nepal și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat clasificarea țarilor și teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de Covid. Astfel, Marea Britanie ramane in zona roșie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat ieri lista țarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat, in funcție de rata de incidența cumulata. Astfel, in zona roșie, din care cei care ajung in Romania sunt obligați sa intre in carantina, se mai afla o singura țara europeana – Marea…

- Guvernul Romaniei a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar pe lista se afla, printre altele, Grecia, Italia, Austria, Franta, Spania. Persoanele care sosesc in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Lista actualizata a statelor din zona galbena: Cipru Uruguay Bahrain…