Ryanair introduce din primăvara viitoare zboruri de la Iaşi către Milano, Paris, Bruxelles şi Dublin Ryanair, companie irlandeza de tip low-cost, va lansa din 26 martie patru rute directe ce vor lega Aeroportul Iasi de Milano (Bergamo), Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi) si Dublin. Biletele de avion au fost puse deja in vanzare. “Ne bucuram sa avem la Iasi unul dintre cei mai influenti operatori aerieni din Europa. Decizia companiei Ryanair de a deschide zboruri din Iasi este rezultatul negocierilor constante pe care le-am purtat timp de mai multe luni. Parteneriatul cu Ryanair se concretizeaza in multiple posibilitati de calatorie catre destinatii ce se regasesc in reteaua noastra de rute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

