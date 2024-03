Stiri pe aceeasi tema

- Atentat terorist dejucat in Belgia: Patru tineri au fost arestati Politia belgiana a arestat duminica un adult si trei minori, suspectati ca au facut schimb de mesaje cu privire la planificarea unui "atentat terorist", a confirmat pentru AFP parchetul federal responsabil cu aceasta ancheta.Cei…

- Protestele fermierilor continua si dupa Bruxelles, au ajuns la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, care in aceasta saptamana gazduieste sesiunea plenara. Principalele cerinte ale fermierilor sunt simplificarea reglementarii sectorului si o concurenta loiala, relateaza Euronews citat de…

- Premierul maghiar Viktor Orban s-a intalnit miercuri, la Bruxelles, cu fermierii care protestau in centrul orașului, relateaza MTI, conform Rador Radio Romania."Este nevoie de noi lideri si de o noua elita in Europa, deoarece in acest moment - fie ca este vorba despre migratie sau despre razboiul…

- Bruxelles și statele membre trebuie sa devina mai abili in a ocoli blocajele guvernelor problematice. Decizia Comisiei Europene (CE) de a debloca fonduri de coeziune de 10,2 miliarde de euro pentru Ungaria, astfel incat premierul Viktor Orban sa nu mai obstrucționeze negocierile de aderare cu Ucraina,…

- Peisajul rural european este in fierbere. Din Olanda pana in Romania, trecand prin Polonia, Germania, Franța și sudul continentului, fermierii iși exprima nemulțumirile, scrie Le Monde, conform Rador Radio Romania.Aceste mișcari de protest apar de fiecare data din motive specifice locale (creșterea…

- Dacia a cucerit Europa: vanzarile de autoturisme au explodatVanzarile de autoturisme Dacia in Europa au inregistrat, luna trecuta, o crestere de peste 7%, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit informatiilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile, au fost inmatriculate peste 47.000 de…

- China și Uniunea Europeana au convenit joi, la primul lor summit cu prezența fizica din ultimii patru ani, ca relația lor comerciala ar trebui sa fie mai echilibrata, dar nu au dat niciun semn de rezolvare a divergențelor existente, scrie Reuters, conform Rador Radio Romania.Facand presiuni asupra…