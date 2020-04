Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul bacauan Claudiu-Augustin Ilișanu transmite un mesaj cu privire la Ziua mondiala a sanatații in contextul pandemiei COVID-19: ,,Ziua mondiala a sanatații trebuie sa fie o zi in care facem ceva concret pentru medici. Guvernul Romaniei sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ambasada Rusiei la Chișinau, care se implica masiv în promovarea lui Dodon, a criticat într-un mod absolut nediplomatic niște declarații politice ale deputatului PPDA, Igor Munteanu. „Aceste afirmații sunt extrem de ridicole. Deputații unor grupuri politice, care sunt fixați…

- Criza sanitara legata de noul coronavirus a devenit una sociala in Italia, unde inceputul devastarilor de magazine si al distribuirii de bonuri alimentare fac sa se intrevada o noua saracie, dar si o noua solidaritate, comenteaza miercuri AFP. "Nu avem bani sa platim, trebuie sa mancam!": la 26 martie,…

- Pilon si membru fondator al Uniunii Europene, Italia ii cere UE sa se arate la inaltimea provocarilor puse de pandemia COVID-19, in caz contrar expunandu-se unui risc mortal, comenteaza luni AFP."Fara solidaritate, legaturile si motivele de a fi impreuna se duc pe apa Sambetei", a avertizat…

- Zilele acestea panica a luat locul ratiunii si am auzit multe voci care judecau romanii din diaspora pentru ca se intorc acasa. Suntem solidari cu romanii din Italia, din Spania, din Germania sau Marea Britanie pentru ca in aceasta perioada in care libertatea de miscare e restransa in multe tari, e…

- Judecatorul Daniela Vicol este izolata in casa, dupa ce a fost in Italia, insa izolarea s-a facut dupa doua zile in care magistratul a fost la serviciu, la Tribunalul Braila. La acest moment, Daniela Vicol nu prezinta niciun simptom de boala, medicii din cadrul DSP tinand legatura permanent cu ea. "In…

- La orele dimineții, in ciuda vremii blande de final de februarie, cartierul chinezesc din Milano e departe de zarva unei zile obișnuite. Din cele de “dinainte de coronavirus”. Sunt destule magazine inchise deja, sunt și proprietari care spun ca vor inchide in curand. Alți comercianți insista pentru…

- O intamplare aparent nefericita a facut ca actrița Catrinel Menghia sa ajunga sa interpreteze rolul principal in filmul “La Gomera”. Deși inițial refuzase proiectul, pelicula regizata de Corneliu Porumboiu s-a transformat in cel mai mare succes profesional al ei. In momentul in care a fost chemata la…