Stiri pe aceeasi tema

- Universul parfumurilor și al produselor de ingrijire a corpului ofera o paleta infinita de experiențe Continue reading Cum sa incluzi corect parfumul in rutina de ingrijire a corpului at Tabu.

- Instalația sanitara este reprezentata de conductele și țevile utilizate pentru circuitele de apa casa, cat și de modalitațile de incalzire și canalizare. Se poate gasi in bucatarie, in baie, spalatorie sau alte locuri din casa. Alegerea acesteia trebuie s

- 1. Hidratarea corecta pentru prevenirea și alinarea durerilor de cap1.1. Consumul suficient de apa: Deshidratarea poate fi un factor major in declanșarea durerilor de cap. Asigura-te ca bei suficienta apa pe parcursul zilei pentru a menține o hidratare optima.1.2. Ceaiuri din plante: Ceaiurile din plante…

- 1. Acneea apare doar la adolescențiUnul dintre cele mai raspandite mituri despre acnee este ca aceasta afecteaza doar adolescenții și ca, odata cu inaintarea in varsta, problemele cu acneea dispar. Realitatea este ca acnee poate aparea la orice varsta, inclusiv in perioada adulta. Acneea adulta este…

- Apa de cuișoare a fost folosita de secole in medicina tradiționala pentru tratarea unei game variate de afecțiuni. Cercetarile recente au aratat ca are și multiple beneficii pentru piele. Specialiștii au oferit mai multe detalii despre beneficiile apei de cuișoare pentru piele, dupa ce a devenit din…

- Primaria Timișoara desfașoara in 12 școli din Timișoara un program de educație sanitara dedicata igienei dentare. Programul a inceput miercuri, 22 noiembrie, la Școala Gimnaziala nr. 13 și urmeaza sa ajunga și in celelalte 11 școli inscrise in proiect in noiembrie și decembrie.

- Larisa Iordache este una dintre cele mai apreciate gimnaste romane. Șatena a fost prezenta recent la un eveniment organizat intr-o clinica stomatologica din Capitala și ne-a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Vedeta a vorbit despre complexele din cauza danturii, dar și despre frica…

- Trecerea la ora de iarna aduce cu ea o schimbare de rutina și program pentru toata lumea. Aceasta tranziție poate fi mai dificila pentru copii, deoarece somnul lor este strans legat de ritmul circadian, puternic influențat de lumina naturala.