Stiri pe aceeasi tema

- The Strategic Communication Group (GCS) announced that 31 more deaths were recorded over the past 24 due to the novel coronavirus. According to the GCS, the COVID-19 death toll on Tuesday stood at 1,799.""Between 06.07.2020 (10.00) - 07.07.2020 (10.00), 31 deaths (18 men and 13 women) were…

- Hidrologii mențin avertizarile de inundații pana joi noapte. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marți, la ora 11:00, o noua avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru raul Prut, in judetele Botosani, Iasi si Vaslui. Avertizarea este valabila de astazi, ora 12:00, pana joi, 2 iulie, ora 24:00, pe raul Prut – sector aval…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod rosu de inundatii pentru un rau și un parau din judetul Harghita, valabila pana la miezul nopții. Populația a fost avertizata și prin Ro-Alert. Printre județele afectate se afla Suceava și Neamț.Hidrologii anunța scurgeri…

- La sfarșitul lunii iunie, trenurile Soarelui vor reporni spre litoralul Marii Negre, insa din 12 iunie o serie de trenuri care vin din țara in București iși vor prelungi parcursul pana in Mangalia, relateaza Agerpres.”TrenurileSoarelui le avem in program pentru ca intr-un fel este evenimentul anului…

- UPDATE ora 16,45: Bilantul victimelor noului coronavirus a ajuns la 1.259! Alte sase persoane au murit din cauza noului coronavirus, bilantul total ajungand la 1.259, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. Sunt sase barbati cu varste cuprinse intre 50 si 77 de ani, din judetele Suceava, Brasov,…

- In patrimoniul Complexului Muzeal Bistrița Nasaud, la secția de Arta Contemporana regasim o impresionanta colecție de opere de arta plastica și decorativa: pictura, sculptura, grafica, desen, gravura, ceramica, arte textile, fotografie sau icoane. Expoziția permanenta intrunește lucrari ale unor artiști…

- Potrivit unui comunicat emis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, in acest dosar au avut loc 16 perchezitii, 12 mandate de aducere fiind puse in aplicare. "Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada iulie 2019 - prezent, persoanele banuite ar fi patruns in locuinte sub…