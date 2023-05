Stiri pe aceeasi tema

- Romania, reprezentata de Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and On)“, și San Marino s-au clasat, la egalitate, pe ultimele doua locuri in semifinala a doua, la Eurovision 2023. Țara clasata pe ultima poziție in prima semifinala, Malta, a obținut, totuși 3 puncte, potrivit B1 tv.Romania și San…

- Nici anul acesta Romania nu a stat departe de „scandalul” Eurovision. Țara noastra a inregistrat cel mai slab rezultat din istorie. Concurentul Theodor Andrei nu a primit niciun punct in semifinala. Pe ultimele doua locuri in a doua semifinala Eurovision 2023, precum și in clasamentul general, s-au…

- Loreen a castigat Eurovision 2023 pentru Suedia. Iata clasamentul finalei! Finala Eurovision 2023 a avut loc sambata, 13 mai, la Liverpool, Marea Britanie. 26 de tari s-au intrecut pentru marele trofeu, melodiile intrate in competiție putand fi, anul acesta, pentru prima data, votate de publicul din…

- Loreen, reprezentanta Suediei, a castigat Eurovision 2023 la Liverpool, in Marea Britanie, cu piesa “Tattoo”. Acest trofeu se adauga celui cucerit in 2012 cu piesa “Euphoria”. Loreen a primit cele mai multe punctaje maxime Loreen a primit 340 de puncte si cele mai multe punctaje maxime – cate 12 – din…

- Theodor Andrei nu a impresionat la Eurovision. Nu a trecut de semifinala! VIDEO Theodor Andrei a urcat ieri pe scena Eurovision de la Liverpool. Reprezentantul Romaniei a intrat cu numarul trei in cea de-a doua semifinala a concursului. El a interpretat in Marea Britanie o versiune puțin diferita a…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023, va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct de televiziunea naționala incepand cu ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la…