Ucraina a dat asigurari duminica aceasta ca armata sa controleaza "jumatate" din Severodonetk, un oras-cheie din estul teritoriului sau si actual epicentru al unor lupte inversunate in vastul bazin carbonifer Donbas, noteaza AFP, informeaza Agerpres.

Luptele din estul Ucrainei au atins intensitatea maxima, informeaza Ministerul Apararii din Ucraina.

Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei "si-a pierdut avantul si este mult intarziata", a afirmat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters.

Ministerul Apararii din Rusia a anuntat sambata ca fortele sale au doborat un avion de lupta ucrainean Su-25 si au distrus trei elicoptere MI-8 pe un aerodrom din regiunea Harkov, relateaza Reuters.

Luptele din estul Ucrainei se vor intensifica in urmatoarele doua-trei saptamani, in conditiile in care Rusia continua sa-si reorienteze actiunile acolo, a informat marti Ministerul Apararii al Regatului Unit pe Twitter, intr-un buletin regulat, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.

Forțele Kremlinului se intorc in Belarus și Rusia pentru "reorganizare și realimentare", afirma Ministerul britanic al Apararii, conform Sky News.

Forțele ucrainene intra marți in cea de-a 34-a zi de razboi cu Rusia, iar in acest context, Ministerul Apararii a transmis ca forțele Kremlinului reprezinta in continuare o „amenințare semnificativa" pentru capitala Kiev.

Ministerul Apararii din Rusia susține ca are realizari teritoriale considerabile pe frontul de sud și de est.