Aproape 10% din populație a fost vaccinata in Rusia, una dintre primele țari care au dezvoltat un vaccin anti-Covid, Sputnik V. „Procentul persoanelor vaccinate la Moscova este mai mic decat cel al oricarui oraș european. Oamenii mor in continuare, dar nu vor sa se vaccineze", s-a plans primarul Serghei Sobianin. Doar 1,3 din cei 12 […]