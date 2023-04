Rușii se grăbesc să cumpere valută străină după prăbușirea rublei rusești Vineri, rubla, moneda naționala a Rusiei, a atins cea mai joasa valoare din ultimul an, generand o creștere a numarului de ruși care se inghesuie sa cumpere euro și dolari la casele de schimb. Rubla s-a prabusit la finalul sedintei de tranzactionare la 81 de ruble pentru un dolar si la 88,9 pentru un euro. Ministrul rus de finante, Anton Siluanov, a incercat sa-i asigure pe rusi ca rubla evolueaza in concordanta cu piata si ca se asteapta ca aceasta sa se intareasca odata cu cresterea preturilor petrolului rusesc. Rubla a inceput sa slabeasca puternic fața de dolar, euro și yuan, cele mai populare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

