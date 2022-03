Rușii recunosc că economia lor primește lovituri serioase Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat miercuri intr-o convorbire cu ziariști strani ca ”economia rusa primește lovituri serioase”, transmite CNN. El s-a referit la sancțiunile fara precedent impuse de statele occidentale Rusiei dupa invadarea Ucrainei. Printre companiile americane care au anunțat stoparea operațiunilor din Rusia se numara Apple, ExxonMobil, Ford și Boeing. Alaturi de ele sunt zeci de companii europene. Ca rezultat al sancțiunilor, rubla s-a devalorizat pana la valoarea de 112 ruble la un dolar. ”Exista insa o mara de siguranța, avem planuri și aplicarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

