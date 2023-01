Stiri pe aceeasi tema

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost tinta unui nou atac cu drone, luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, potrivit AP. Administratia locala a precizat pe Telegram ca deasupra Kievului au fost detectate peste 20 de drone iraniene si ca dintre acestea cel putin 15 au fost doborate. Primarul Kievului,…

- Un nou atac masiv cu rachete a fost lansat, vineri, de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene. Explozii au avut loc inclusiv in centrul Kievului, iar in mai multe localitati din tara se inregistrau intreruperi in alimentarea cu electricitate, relateaza AFP. ”Nu iesiti din adaposturi! Atacul impotriva…

- Autoritațile din Crimeea intenționeaza sa naționalizeze apartamentul deținut in peninsula de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza TASS. Zelenski deține in Crimeea un penthouse cu trei camere in complexul de lux „Emperor” de pe malul Marii Negre, acesta fiind cumparat de soția sa in 2013,…

- Kievul a fost atacat cu rachete, spune primarul orașului Vitali Kliciko, in timp ce liderii mondiali condamna invadarea Ucrainei de catre Rusia, noteaza BBC News. „Atac asupra capitalei. Potrivit informatiilor preliminare, doua cladiri rezidentiale au fost lovite in cartierul Pecersk. Mai multe rachete…

- Podul strategic Antonovski de peste raul Nipru s-a prabușit, relateaza agenția Reuters și mai multe site-uri de știri din Ucraina și Rusia. Reuters noteaza ca televiziunea publica a Ucrainei a publicat o fotografie care arata secțiuni intregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdata clar ce a provocat…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- Mai multe explozii au fost auzite luni dimineata la Kiev, fiind vizat un cartier din zona centala a orasului, Conform autoritatilor, au fost lansate atacuri cu drone kamikaze. Primarul capitalei ucrainene, Vladimir Kliciko, le-a recomandat oamenilor sa ramana in adaposturi. Exploziile s-au auzit luni…