- Rusia urmareste indeaproape cum natiunile occidentale incearca sa construiasca aliante in state considerate in mod traditional drept ”curtea sa din spate” si sfera sa de influenta, relateaza CNBC. Un oficial de rang inalt de la Moscova era furibund, sustinand ca Occidentul atrage ”vecinii, prietenii…

- Un oficial de rang inalt de la Moscova era furibund, sustinand ca Occidentul atrage ”vecinii, prietenii si aliatii” departe de Rusia. Cel mai recent lider occidental care a curtat Asia Centrala este presedintele francez Emmanuel Macron. Vizitand miercuri Kazahstanul bogat in petrol si minerale, el a…

- Rusia a avertizat impotriva ”ingerintelor” in relatiile sale economice dupa ce cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-a intalnit cu presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, informeaza vineri, 30 septembrie, Agerpres . Vineri, dupa intalnirea dintre Scholz si Tokaev cu o zi inainte, Ministerul…

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Fostul consilier economic al Kremlinului, Andrei Illarionov, a fost adaugat intr-un registru al agentilor straini din Rusia, a anuntat Ministerul rus al Justitiei, o denumire pe care guvernul o aplica opozantilor, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Persoanele aflate pe lista pot fi monitorizate…

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa si Agerpres.roOamenii se…

- Kazahstanul intentioneaza sa livreze anul viitor 1,2 milioane tone metrice de petrol Germaniei prin conducta ruseasca Drujba (Prietenia), a anuntat vineri agentia rusa de presa Interfax , citand un comunicat al operatorului kazah de conducte KazTransOil, transmite Reuters. Pana la 30 iunie 2023, Kazahstanul…

- Ce arme și cați soldați mai are armata lui Putin? In ciuda eșecurilor militare inregistrate și a numarului mare de pierderi suferite in cele 17 luni de razboi cu Ucraina, Rusia se poate baza in continuare pe un numar impresionant de soldați, precum și pe mii de tancuri, o forța aeriana semnificativa,…