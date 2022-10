Rușii au reluat atacul cu rachete asupra Ucrainei. Zona vizată prezintă risc nuclear Dupa ce au bombardat luni mai multor orașe, inclusiv capitala Kiev, rușii au reluat marți dimineața atacul cu rachete. De aceasta data este vizata regiunea in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Conform unui mesaj transmis de șeful Administrației Militare Zaporijjea, Oleksandr Starukh, pe 11 octombrie rușii au lansat un atac cu rachete asupra orașului. „Ocupantul a atacat centrul regional cu rachete”, a postat Starukh. Conform acestuia, țintele vizate erau facilitați de infrastructura. Informațiile privind distrugerile și victimele sunt in curs de clarificare. 16 persoane au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

