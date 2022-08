Stiri pe aceeasi tema

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a acuzat luni serviciile secrete ale Ucrainei ca au ucis-o pe Darya Dugina, fiica unui ultranaționalist rus, intr-un atac cu mașina-bomba in apropiere de Moscova, pe care președintele Vladimir Putin l-a numit „crud”. Rusia a acuzat luni Ucraina ca a orchestrat…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat luni serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina, au relatat agentiile de presa rusesti. Dughina, fiica proeminentului ideolog Alexander Dughin, a fost ucisa sambata seara, cand un presupus dispozitiv exploziv…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat, luni, serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina. Atacul ar fi fost comis de o ucraineana care a sosit in Rusia pe 23 iulie, impreuna cu fiica sa, si a inchiriat un apartament in acelasi bloc cu Dughina, potrivit…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex KGB) a declarat marți ca Ucraina a subminat șase linii electrice și a perturbat procesele de la centrala nucleara Kursk, potrivit CNN . FSB cauta in prezent membri ai grupurilor de sabotaj ucrainene care au aruncat in aer liniile electrice conectate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis duminica seara doua decretele prin care i-a demis din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat al Ucrainei și pe procurorul general al Ucrainei. Kievul ii acuza pe ruși ca trag intenționat in campurile cu grau ca sa le dea foc, dupa ce incidente…