- Bilanțul atacului terorist de la Crocus a crescut la 93 de morți, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei. {{737910}}} Reamintim, mai multe persoane in camuflaj au deschis focul cu puști automate in sala de concerte "Crocus City Hall". In urma atacului terorist au murit 93 de persoane, printre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, n-a lansat nicio amenintare imediat dupa atacul terorist, revendicat de ISIS. Putin le-a urat insanatosire grabnica victimelor atacului mortal asupra unei sali de concerte de la periferia Moscovei, a indicat sambata viceprim-ministrul rus Tatiana Golikova, dupa o intalnire…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a dat asigurari ca Rusia ii va „distruge” pe liderii ucraineni daca se dovedeste ca acestia sunt responsabili de atacul armat asupra unei sali de concert comis, vineri seara, la periferia Moscovei, relateaza AFP. „Daca se stabileste ca este vorba de teroristi ai…

- Un atac armat, catalogat drept terorist, a avut loc vineri seara, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei. Cațiva barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente in incinta obiectivului cultural. Bilanțul este tragic! UPDATE: 40 de persoane…

- Ministerul rus de Externe a calificat impuscaturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist si a indemnat intreaga comunitate mondiala sa il condamne, transmit agentiile internationale de presa.Potrivit mai multor canale Telegram, cel putin cincisprezece…

- Rusia a difuzat joi seara ceea ce ea sustine ca sunt primele imagini de la locul unde, cu o zi inainte, s-a prabusit un avion militar rus, langa frontiera ucraineana, avion ce avea la bord, potrivit Moscovei, 65 de prizonieri ucraineni, informatii pe care Kievul incearca sa le elucideze, transmite AFP.Intr-o…