Forțele ruse au atacat doua remorchere civile care transportau o barja cu cereale in zona orașului Oceac, din sudul regiunii Mikolaiv. Doi oameni au murit, unul a fost ranit și o alta persoana a fost data disparuta, informeaza publicația ucraineana Pravda, care citeaza Comandamentul Operațional de Sud. „Forțele ruse continua atacurile asupra infrastructurii portuare pe […]