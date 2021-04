Stiri pe aceeasi tema

- Deplasarea recenta a unor trupe si material militar in apropiere de frontiera cu Ucraina vizeaza sa asigre securitatea Rusiei si nu constituie o amenintare, da asigurari Kremlinul, relateaza Reuters. Seful Statului Major al armatei ucrainene, Ruslan Homceak, a acuzat in Parlamnetul ucrainean,…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti doi raniti in doua confruntari cu separatistii sprijiniti de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat luni armata ucraineana. Ucraina se confrunta cu separatistii sustinuti de Rusia in regiunile de est Donetk si Lugansk din 2014, dupa anexarea de catre Moscova a Peninsulei…

- Seful delegatiei ucrainene in Grupul de contact trilateral pentru solutionarea conflictului din Donbas, Leonid Kravciuk, a declarat ca Rusia a transformat Crimeea si zonele ocupate din estul Ucrainei intr-un mare avanpost militar si a amintit ca Moscova incalca in mod constant dreptul international.

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este respinsa de autoritatile pro-occidentale…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…