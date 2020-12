Stiri pe aceeasi tema

- Ivatherm implinește 15 ani de cand ne rasfața cu produse dermatocosmetice de calitate, care imbina ingredientele naturale și inovațiile in cosmetologie. Cu un milion de produse fabricate anual, 50 de angajați și 65 de formule cosmetice, Ivatherm face concurența serioasa brandurilor internaționale de…

- Sectiile de votare din Marea Britanie, vestul Spaniei si Portugalia se deschid la 09,00, ora Romaniei, pentru a doua zi a scrutinului parlamentar in afara tarii, in timp ce romanii din tari precum Noua Zeelanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, China, Filipine, Malaezia, Singapore isi pot vota…

- Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor a inceput in toate sectiile organizate in Europa, prin deschiderea la ora 9,00 (ora Romaniei) a sectiilor de votare organizate in vestul continentului, informeaza sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit…

- Statele care fac parte din Grupul celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) au alocat o suma fara precedent, de 11.000 de miliarde de dolari, pentru a accelera o redresare economica echitabila si durabila din criza provocata de noul coronavirus, potrivit unui raport publicat inaintea summitului…

- Economiile din G20, cele mai dezvoltate ale lumii, au anunțat pana acum programe de ajutor financiar pentru redresarea economica in valoare totala de 11.000 miliarde dolari. Pandemia de COVID-19 a afectat aproape toate statele lumii, iar restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii…

- Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și partenerii sai au convenit sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume. Acordul de parteneriat economic regional cuprinzator (RCEP) a fost semnat la summitul ASEAN, relateaza TASS. Acordul RCEP ar trebui sa contribuie la restabilirea economiei…

- Aproape trei sferturi dintre angajati nu si-ar dori sa revina la conditiile de lucru dinaintea pandemiei, potrivit unui sondaj comandat de Kaspersky, care a chestionat 8.000 de angajati din intreprinderile mici si mijlocii din mai multe industrii.74% dintre angajati sustin ca nu mai vor sa lucreze in…

- Brazilia a anunțat ca intenționeaza sa utilizeze un vaccin coronavirus fabricat in China ca parte a unui program național de imunizare a populației, au anunțat oficialii, potrivit BBC.Guvernatorul Sao Paulo, Joao Doria, a declarat ca guvernul federal și-a dat acordul pentru achiziționarea a 46 de milioane…