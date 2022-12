Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de motorina realizate de Rusia pe cale maritima urmeaza sa inregistreze o crestere semnificativa luna viitoare, in conditiile in care aceasta se grabeste sa isi trimita carburantii pe piata inainte de intrarea in vigoare a unui embargou UE, la inceputul lui februarie, transmite Bloomberg.

- Rusia nu va mai vinde incepand cu 1 februarie 2023 petrol tarilor care au plafonat pretul petrolului rusesc, potrivit unui decret emis marti de presedintele rus Vladimir Putin, transmit agentiile AFP si Reuters.Decretul interzice de asemenea exportul de produse petroliere, dar in cazul acestora guvernul…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…

- Producatorii OPEC si non-OPEC, un grup de 23 de tari producatoare de petrol cunoscut sub numele de OPEC+, au decis sa ramana la politica lor existenta de reducere a productiei de petrol cu ​​2 milioane de barili pe zi, sau cu aproximativ 2% din cererea mondiala, din noiembrie 2022 si pana la sfarsitul…

- Embargoul impus de Uniunea Europeana asupra titeiului rusesc adus pe mare incepand cu data de 5 decembrie nu va duce la un deficit de carburanti pe piata din Romania, a declarat marti Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, potrivit Agerpres. Declarațiile sale vin pe fondul faptului ca…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a pus sub semnul intrebarii viitorul acordului privind exporturile de cereale, susținut de ONU și de Turcia, afirmand ca mai este „mult de lucru” de facut inainte ca ințelegerea sa poata fi reinnoita luna viitoare, informeaza CNN . Acordul a permis Ucrainei…

- Razboiul impotriva Ucrainei a devenit și unul economic – in primul rand intre Rusia și Occident. Rusia a oprit sau a restricționat livrarile de gaze naturale catre Europa, iar Uniunea Europeana a anunțat ca va bloca majoritatea importurilor de petrol rusești pana la sfarșitul anului. Dar chiar in largul…

- Livrarile de gaze rusesti prin punctul de intrare Tarvisio vor fi la zero pentru 1 octombrie, a declarat sambata Eni, cel mai mare importator de gaze rusesti din Italia, intr-un comunicat pe site-ul sau. Grupul italian a adaugat ulterior ca nu va primi niciunul dintre importurile solicitate pentru 2…