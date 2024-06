Cercetatorii de la Universitatea de Știința și Tehnologie Huazhong (HUST) din Wuhan (China) au realizat un senzor pe baza de gel, implantabil in creier, biodegradabil , capabil sa monitorizeze sanatatea persoanelor cu leziuni la cap sau cu cancer. Studiul referitor la nou senzor este publicat in revista Nature, transmite Descopera.ro. Implantarea noului senzor nu necesita […] The post Senzor implantat in creier care ar putea detecta cancerul appeared first on Puterea.ro .