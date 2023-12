Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat Ucraina la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitate de Moscova, ca a comis un act de "terorism deliberat" si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod.

- Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete și drone, au declarat oficiali ucraineni, la cateva ore dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca a efectuat un asalt aerian mortal in apropiere de Belgorod. Cel puțin șase rachete au lovit Harkovul, a anunțat duminica poliția naționala ucraineana, ranind…

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv din vestul tarii si asupra capitalei Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00, relateaza Le…

- Rusia vine cu noi revendicari in Ucraina: vor Kievul, Odesa plus alte regiuni / 'Schimbarile sunt evidente!'Pe fondul faptului ca la varful Ucrainei sunt tensiuni, dar și a contraofensivei care avanseaza greu, forțele armate rusești au reluat atacurile in forța și au reușit sa avanseze. In acest context,…

- Ministerul Apararii de la Moscova a spus ca sistemele de aparare antiaeriana au distrus 28 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod și Kursk, dar și deasupra Marii Negre. Ministerul nu a oferit alte detalii, dar guvernatorul din Kursk a anunțat ulterior ca resturile unei drone au cazut in curtea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit duminica de o imbunatatire a pozitiilor Rusiei in Ucraina, calificand contraofensiva Kievului un „esec total”, in remarci difuzate de televiziunea de stat, relateaza DPA. In intreaga zona a „operatiunii militare speciale”, asa cum numeste Putin oficial razboiul,…

- Ministerul Apararii de la Moscova a declarat ca Rusia a dejucat o incercare de debarcare a forțelor ucrainene in Crimeea. Potrivit Ministerului, un aparat al forțelor aerospațiale ruse a intervenit in nord-estul Marii Negre pentru a opri o incercare de patrundere pe teritoriul Crimeii de catre un grup…