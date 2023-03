Ministerul rus al Apararii a declarat ca un avion de vanatoare rus Su-35 a fost trimis in zbor deasupra Marii Baltice luni, dupa ce doua bombardiere strategice americane au zburat in directia frontierei ruse, dar ca s-a intors la baza dupa ce acestea s-au indepartat, transmite Reuters, citat de news.ro.

Evolutia a urmat prabusirii pe 14 martie a unei drone americane in Marea Neagra dupa ce a fost interceptata de avioane rusesti, in ceea ce a fost prima intalnire militara directa cunoscuta intre Rusia si Statele Unite de cand Rusia a invadat Ucraina in februarie anul trecut.

Fii la curent…