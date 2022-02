Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 1 Comisia Europeana a anuntat, sambata seara, ca,…

- UPDATE: Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, sambata seara, ca decizia va ”interzice oligarhilor rusi sa-si foloseasca activele financiare pe pietele noastre”. ”Putin a pornit pe o cale care vizeaza distrugerea Ucrainei. Dar ceea ce face el, de fapt, este sa distruga viitorul…

- Comisia Europeana a anuntat, in aceasta noapte, ca, in coordonare cu Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada si Statele Unite, va propune excluderea unui anumit numar de banci ruse din sistemul de tranzactii interbancare SWIFT.

- De asemenea, vor fi inghețate bunurile in valuta ale Bancii Centrale Ruse, iar oligarhilor rusi "le va fi interizs sa-și mai foloseasca activele". "Putin a pornit pe o cale care țintește sa distruga Ucraina. Dar ce face este sa distruga viitorul propriei țari," a afirmat șefa Comisiei Europene.Von der…

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat sambata, la miezul nopții, ca „un numar de banci ruse vor fi excluse din SWIFT” și ca o parte din activele Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate. Alte masuri luate de Comisia Europeana alaturi de SUA, Marea Britanie, Franța, Germania,…

- Jason Furman, un reputat economist de la Universitatea Harvard și fost consilier al președintelui american Barack Obama, afirma ca economia Rusiei „este practic o benzinarie mare” și „incredibil de neimportanta pentru economia globala, cu excepția gazelor naturale și petrolului”,…

- In 2019, Romania a inregistrat cel mai mare deficit national de conformare la normele TVA, pierzand 34,9- din veniturile sale din TVA, urmata de Grecia (25,8-) si Malta (23,5-). Cele mai mici deficite de TVA au fost observate in Croatia (1,0-), Suedia (1,4-) si Cipru (2,7-). In valori absolute, cele…

- Guvernul britanic, care detine presedintia rotativa a G7 (grupul principalelor sapte economii ale lumii), a anuntat duminica seara convocarea unei reuniuni de urgenta a ministrilor sanatatii din tarile ce formeaza acest grup, pentru a discuta despre noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2,…