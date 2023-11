Stiri pe aceeasi tema

- Submarinul rus cu propulsie nucleara Imperator Aleksandr III a desfasurat cu succes un test de lansare a rachetei balistice Bulava, proiectata sa transporte focoase nucleare, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii.

- Submarinul rus cu propulsie nucleara Imperator Aleksandr III a desfasurat cu succes un test de lansare a rachetei balistice Bulava, proiectata sa transporte focoase nucleare, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare din Marea Neagra aparute din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina. Anuntul a fost facut miercuri de Ministerul turc al Apararii. Ministerul nu a oferit detalii despre modul in care va aborda problema minelor…

- Rusia a tras luni rachete de croaziera asupra unor tinte simulate in apele care o separa de Alaska, teritoriu american, in ceea ce a declarat ca este un exercitiu pentru a-si proteja ruta maritima nordica in Arctica, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul rus al Apararii a declarat ca rachete…

- Rusia a negat sambata afirmatia Kievului ca fortele ucrainene ar fi recucerit satul devastat din estul tarii Andriivka , care este un obiectiv important pe drumul catre orasul Bahmut, transmite Reuters . Andriivka este un obiectiv important pe drumul catre orasul Bahmut, transmite Reuters. ”Inamicul…

- Suntem in ziua 544 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Ucrainenii au lansat noi atacuri cu drone asupra Moscovei, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, luni, ca o drona a fost doborata deasupra capitalei Rusiei, precizand ca nu au fost victime in urma incidentului.…