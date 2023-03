Rusia și China sunt îngrijorate de prezența în creștere a NATO în Asia Rusia si China sunt preocupate de prezența in crestere a NATO in Asia, afirma presedintii Vladimir Putin si Xi Jinping intr-o declaratie comuna semnata marti la finalul convorbirilor desfasurate la Kremlin, informeaza AFP si Reuters, transmite Agerpres. ”Cele doua parti sunt extrem de ingrijorate de consolidarea crescanda a legaturilor intre NATO si tarile din regiunea Asia-Pacific cu privire la chestiunile militare si la cele de securitate”, au indicat cei doi sefi de stat. Ei au acuzat Alianta Nord-Atlantica de ”subminarea pacii si a stabilitatii regionale”. Moscova si Beijingul ”sunt impotriva… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

