- Rusia este pregatita sa ajute companiile din China sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti la Kremlin,…

- Vladimir Putin a ținut sa ii reaminteasca președintelui chinez ca intre cele doua mari state au loc schimburi comerciale ce vor ajunge și chiar depași 200 de miliarde de dolari. Pe de alta parte, liderul de la Kremlin afirma ca ar fi „important ca monedele naționale sa fie din ce in ce mai utilizate…

- Rusia si China sunt „preocupate” de prezenta in crestere a NATO in Asia, afirma presedintii Vladimir Putin si Xi Jinping intr-o declaratie comuna semnata marti la finalul convorbirilor desfasurate la Kremlin, informeaza AFP si Reuters.

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin se intalnește la Kremlin cu președintele chinez Xi Jinping, aflat intr-o vizita de trei zile la Moscova, potrivit agenției de presa ruse de stat RIA, citata de The Guardian . „Este simbolic faptul ca in urma cu exact 10 ani Xi Jinping a efectuat prima sa vizita in…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

