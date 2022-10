Stiri pe aceeasi tema

- Deloc surprinzator, Rusia si-a folosit dreptul de veto pentru a impiedica adoptarea unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU condamnand anexarea a patru regiuni ucrainene, text care va fi inaintat Adunarii Generale, unde toate statele membre dispun de un vot, comenteaza AFP, preluata de Agerpres…

- Ucraina a declarat vineri ca toate caile de aprovizionare care duc spre bastionul fortelor ruse din Liman se afla in colimatorul artileriei sale in est si a transmis Moscovei ca va trebui sa se adreseze Kievului daca doreste ca fortele sale sa fie lasate sa iasa din incercuire, potrivit Reuters,…

- ​Uniunea Europeana a declarat vineri ca a condamnat ferm anexarea de catre Rusia a regiunilor ocupate din Ucraina, adaugand ca nu va recunoaște niciodata referendumurile „ilegale” organizate acolo și ca iși va inaspri sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Moscovei, relateaza Reuters și Hotnews…

- Consiliul de Securitate al ONU va vota astazi asupra unei rezolutii de condamnare a „referendumurilor” de anexare din mai multe regiuni ucrainene, un text care nu are nicio sansa de a fi adoptat din cauza dreptului de veto al Rusiei, noteaza AFP, preluata de Agerpres .Reuniunea va avea loc vineri, la…

- Dupa declarațiile facute cu trei zile inainte, potrivit carora, Vladimir Putin dorește „salvarea” populației din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, liderul Moscovei a trecut la fapte mari. Astfel, joi seara, președintele dictator a semnat decretele prin care este recunoscuta independența…

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Mai mulți analiști contactați de jurnaliștii de la Meduza au explicat problemele create armatei ruse de atacurile cu sistemele HIMARS primite de Ucraina din Statele Unite și eventualele contramasuri pe care le-ar putea lua comandamentul militar de la Moscova. ​Inainte ca forțele armate ruse sa aiba…