Rusia și-a cumpărat un spion neamț: Omul controla laptopurile din Bundestag Un german, angajat al unei firme de securitate informatica, este judecat incepand de miercuri pentru ca a transmis Rusiei date despre camera inferioara a parlamentului german, relateaza AFP. Suspectul, Jens F., lucra pentru o companie insarcinata de Bundestag sa controleze laptopurile, scrie agerpres.ro. Barbatul in varsta de 56 de ani este un fost ofiter al unei divizii blindate a armatei est-germane si a fost intre 1984 si 1990 un colaborator neoficial al Stasi, politia politica din fosta RDG, conform revistei Der Spiegel. El este acuzat ca, in 2017, a transmis unui atasat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

