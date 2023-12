Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un think-tank din SUA, a mentionat de asemenea sambata in evaluarea sa zilnica despre evolutia frontului ucrainean ca trupele ruse isi continua ofensiva in apropiere de Kupiansk si au inaintat in acel sector al frontului, relateaza sambata agentia de presa EFE, citand responsabili militari ucraineni, transmite Agerpres .Potrivit unei analize din cotidianul german Bild, dupa ce trupele ruse au revenit in ofensiva in urma contraofensivei ucrainene esuate din vara, Moscova urmareste de acum inainte nu doar sa ocupe cele patru regiuni din estul si sud-estul…