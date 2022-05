Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Il-80 care va servi ca post strategic de comanda intr-un eventual razboi nuclear a participat miercuri la repetitiile de la Moscova pentru apropiata celebrare a Zilei Victoriei la 9 mai, transmite Xinhua, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Avionul „Doomsday”, care ii aparține lui Putin și care ii permite sa continue sa conduca Rusia daca izbucnește un razboi nuclear, a fost vazut zburand in apropiere de Moscova. Rusia spune ca acesta va fi prezentat la parada de Ziua Victoriei, pe 9 mai, dar nu a mai fost folosit din 2010. Fii…

- Avionul „Doomsday”, care ii aparține lui Putin și care ii permite sa continue sa conduca Rusia daca izbucnește un razboi nuclear, a fost vazut zburand in apropiere de Moscova. Rusia spune ca acesta va fi prezentat la parada de Ziua Victoriei, pe 9 mai, da

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- „Doomsday”, avionul Apocalipsei lui Putin, a fost vazut deasupra Moscovei. Rusia da lumii un avertisment nuclear pe 9 Mai. Aceasta aeronava i-ar permite liderului de la Kremlin sa continue sa conduca tara daca izbucnește razboiul nuclear. Rusia spune ca aeronava va fi prezentata luni, 9 mai, la parada…

- Oficialii americani si occidentali cred ca este probabil ca presedintele Vladimir Putin sa declare oficial razboi Ucrainei pe 9 mai, ceea ce ar permite mobilizarea rezervistilor si noi recrutari, in vreme ce armata rusa incearca sa cucereasca estul si sudul Ucrainei. 9 mai, cunoscuta drept "Ziua Victoriei"…

- Rusia nu considera ca se afla in stare de razboi cu NATO, pentru ca o astfel de evoluție ar crește riscurile unui razboi nuclear, o perspectiva ce nu ar trebui permisa, a declarat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de agenția RIA Novosti. In schimb, șeful diplomației de la Moscova…

- O racheta intercontinentala masiva a fost in centrul atenției in timp ce armata rusa se pregatea pentru ceremonia de Ziua Victoriei de luna viitoare – moment in care Vladimir Putin va dori sa poata anunța „succesul” invaziei din Ucraina. Ucraina a anunțat ca Rusia incepe o noua ofensiva in estul țarii,…