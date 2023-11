Stiri pe aceeasi tema

- Romania va suspenda operaționalizarea Tratatului privind Forțele Armate Convenționale Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in contextul Declarației Consiliul Nord-Atlantic privind raspunsul Aliat referitor la retragerea Rusiei din Tratatul privind Forțele Armate Convenționale din Europa (TCFE),…

- Rusia s a retras oficial marti dintr un tratat cheie care limita unele categorii de arme conventionale, acuzand SUA ca au subminat situatia de securitate de dupa razboiul rece prin extinderea Aliantei nord atlantice NATO, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Tratatul privind fortele armate conventionale…

- Statele membre NATO au condamnat astazi decizia Rusiei de a se retrage din Tratatul privind fortele armate conventionale - CFE din Europa, un tratat-cheie, care limita unele categorii de arme conventionale, relateaza Reuters.

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Razboiul din Ucraina a redus cresterea economica si a impins in sus "considerabil" inflatia in Europa, cu efecte mai grave care urmeaza sa vina, a declarat Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri si citat de Reuters, scrie AGERPRES.De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022,…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Reuters."Fortele armate ale Ucrainei nu si-au atins obiectivele pe niciun…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca trupele Kievului „avanseaza” in contraofensiva lor impotriva fortelor ruse, respingand criticile unor oficiali occidentali potrivit carora Ucraina castiga teren prea incet, relateaza Reuters. Mult laudata contraofensiva, care se apropie…