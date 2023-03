Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va reduce vanzarile de valuta, pana la inceputul lunii aprilie, in conditiile in care veniturile din exporturile de energie dau semne de stabilizare, in pofida restrictiilor internationale.

- Exporturile nucleare ale Rusiei au crescut vertiginos de la invazia Ucrainei, sporind veniturile Kremlinului și consolidandu-și influența asupra unei noi generații de cumparatori globali, in timp ce SUA și aliații sai se feresc sa sancționeze aceasta industrie. Datele comerciale exclusive compilate…

- Rusia a vandut Indiei arme in valoare de 13 miliarde de dolari in ultimii cinci ani ani si New Delhi are comenzi de echipament militar si arme ruse in valoare de peste 10 miliarde de dolari, informeaza luni Reuters, citand agentii de presa ruse. India este cel mai mare cumparator de arme din Rusia,…

- Rusia a atacat iar Ucraina cu drone ucrainene. 20 de asemenea aparate de zbor au fost doborate de antiaeriana la Kiev, Odesa, Nikolaev, dar și in alte locuri. Unele dintre și-au lovit, insa, țintele. Cel puțin o drona a lovit un obiectiv de infrastructura din zona de sud a Ucrainei și a pornit un incendiu.…

- Spre deosebire de Romania, unde avem mai mult discuții decat realizari cu privire la investițiile publice, in Rusia, țara supusa unor aspre sancțiuni economice, cheltuielile de capital au crescut cu 6% in 2022.Veniturile obținute de Federația Rusa din exportul de marfuri, cu precadere de materii…

- Secretarul de presa al Pentagonului, generalul de brigada Patrick Ryder, a declarat ca nicio forța militara americana nu a fost implicata in explozia de la Isfahan din weekend. Israelul, așa cum este politica sa in astfel de atacuri, nu a negat și nici nu a confirmat implicarea sa.Cu toate acestea,…

- Vanzarile de automobile noi in Rusia au inregistrat o cadere de 58,8% in 2022, ca urmare a sanctiunilor occidentale impuse Moscovei dupa invadarea Ucrainei, sanctiuni care au antrenat o plecare a constructorilor straini de automobile, a anuntat joi grupul de lobby Association of European Businesses…

- Ministerul rus al apararii a declarat duminica ca a ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care adapostesc temporar forțele ucrainene. Ministerul rus al apararii a declarat ca atacul asupra cladirilor din Kramatorsk a fost o razbunare…