Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General al Rusiei cere preschimbarea pedepsei cu suspendare a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnii, intr-una cu executare, susținand astfel cererea Administrației Penitenciarelor, scrie...

- Un tribunal rus a condamnat-o vineri pe Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a opozantului rus Aleksei Navalnii - cea mai virulenta voce critica impotriva Kremlinului din tabara opozitiei ruse -, la noua zile de inchisoare pentru promovarea protestelor convocate pentru sambata in sprijinul militantului…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anunțat joi ca intenționeaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia, acuzandu-l de incalcarea unei pedepse la inchisoare cu suspendare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Serviciul federal al inchisorilor ruse…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Reuters, AFP si Interfax, potrivit AGERPRES. Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii scrie ca acum…

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare.