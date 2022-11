Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Rusia au organizat o inmormantare pentru președintele american Joe Biden, potrivit unui videoclip distribuit pe Twitter. Women from #Russia organized a funeral for Joe #Biden. pic.twitter.com/qi6mCGxmPg — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2022 D.Constantin The post VIDEO. Scene din filmele…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Un nou val de explozii este raportat marți dimineața in mai multe orașe din Ucraina, la o zi dupa ce Rusia a atacat cu drone kamikaze mai multe orașe. Forțele armate rusești continua sa atace regiunea Kiev, sirenele de raid aerian sunand de aproximativ trei ore – a raportat, marti dimineata, Oleksi…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Trupul unui cetatean britanic, Paul Urey, care a fost capturat si a murit in detentie, a fost returnat de Rusia cu semnele unei ”posibile torturi de nedescris”, afirma Ucraina, conform BBC. Paul Urey, in varsta de 45 de ani, a murit in detentie in iulie, dupa ce a fost capturat de separatistii pro-rusi.El…

