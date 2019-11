Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a recunoscut-o de facto pe Jeanine Anez ca presedinte interimar al Boliviei, in urma demisiei lui Evo Morales dupa saptamani de manifestatii, in timp ce a continuat sa denunte o "lovitura de stat" in aceasta tara, informeaza France Presse."Am luat nota de anuntul potrivit caruia al doilea…

- Noul presedinte bolivian Jeanine Anez a anuntat joi ca-l recunoaste pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido presedinte al Venezuelei, rupand astfel alianta incheiata de fostul sef al statului Evo Morales si socialistul Nicolas Maduro, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Lia Olguța…

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…

- Al doilea vicepresedinte al Senatului, Jeanine Anez, s-a proclamat marti presedinte interimar al Boliviei, in pofida lipsei cvorumului in Parlament, motivand ca este "necesar sa se creeze un climat de pace sociala" intr-o tara zguduita de o profunda criza politica, relateaza AFP. Fostul presedinte,…

- Al doilea vicepresedinte al Senatului, Jeanine Anez, s-a proclamat marti presedinte interimar al Boliviei, in pofida lipsei cvorumului in Parlament, motivand ca este "necesar sa se creeze un climat de pace sociala" intr-o tara zguduita de o profunda criza politica, relateaza AFP. "Dorim convocarea cat…

- A doua vicepresedinta a Senatului bolivian, Jeanine Anez, care in virtutea constitutiei ar urma sa ocupe functia de sef al statului dupa demisia lui Evo Morales, a anuntat luni ca va convoca alegeri prezidentiale pentru ca "pe 22 ianuarie sa avem un presedinte ales", relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- 'Vom convoca alegeri cu personalitati calificate care vor conduce procesul electoral in asa fel incat sa reflecte ceea ce vor toti bolivienii', a declarat ea la sosirea la Parlament. Succesorii prevazuti de Constitutie in caz de plecare a presedintelui au demisionat practic in aceeasi zi cu el: vicepresedintele…

- Alegerile prezidențiale din Bolivia au fost pe muchie de cuțit luni, dupa ce o oprire brusca a dezvaluirii rezultatelor alegerilor a provocat confuzie și proteste, oponenții sugerând ca oficialii încercau sa îl ajute pe actualul președinte, Evo Morales, sa evite un al doilea tur de…