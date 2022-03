Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre UE, a anunțat presedintele Vladimir Putin, care le-a dat un termen de o saptamana autoritatilor pentru a pune la punct un nou sistem de plati in ruble, transmite AFP. ”Am luat decizia de a pune in practica un ansamblu de masuri pentru a trece la plata in ruble a gazului nostru livrat tarilor ostile si a renunta in toate platile la devizele compromise”, a declarat Putin la o sedinta de govern. El a mai spus ca recurge la aceasta masura ca o reactie la inghetarea activelor Rusiei in Occident, in urma sanctiunilor…