Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalasnikov, a declarat ca opozantul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, si-a revenit „mai mult sau mai putin” dupa greva foamei, terminata dupa mai bine de trei saptamani, pe 23 aprilie, potrivit Agerpres . „Pot spune ca si-a recuperat mai…

- Opozantul rus Alexei Navalnîi, aflat în închisoare pentru executarea unei sentințe de doi ani și 8 luni, și-a facut joi prima apariție publica dupa anunțul privind ieșirea din greva foamei, informeaza Reuters. Opozantul lui Vladimir Putin, în vârsta de 44 de ani,…

- Poliția ceha a anunțat sâmbata ca este în cautarea a doi barbați ce dețin mai multe pașapoarte, inclusiv pașapoarte rusești cu numele Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, transmite Reuters. Anunțul a venit în aceeași zi cu cel al expulzarii a 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga.Aceste…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice…

- Rusia trebuie sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu in ceea ce priveste sanctiunile SUA, din cauza "politicii ostile si impredictibile" a Washingtonului, a comunicat joi Kremlinul, informeaza Reuters. SUA au atentionat ca vor impune noi sanctiuni impotriva Moscovei in legatura cu tratamentul…

- Autoritatile penitenciare ruse au aparat joi modul in care este tratat Aleksei Navalnii, respingand criticile formulate de opozantul rus, aflat in greva foamei, potrivit caruia el nu primeste in inchisoare ingrijirea medicala de care are nevoie si este privat de somn, transmite Reuters. Navalnii, unul…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat un efort al Rusiei de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, arata un raport al serviciilor secrete americane dat publicitatii marti despre care surse citate de Reuters apreciaza ca este posibil sa duca la impunerea…