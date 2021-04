Rusia a afirmat marti ca mizeaza pe salvgardarea acordului international privind programul nuclear iranian daca SUA revin in cadrul intelegerii si a acuzat Uniunea Europeana ca pericliteaza dialogul prin sanctionarea Iranului in dosarul drepturilor omului, transmite AFP. ''Noi mizam pe faptul ca se va putea salvgarda acordul si ca Washingtonul va reveni in cele din urma la punerea deplina si integrala in aplicare a rezolutiei corespondente a ONU'', a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov in timpul unei vizite la Teheran. El a cerut inca o data Statelor Unite sa ridice…