Rusia intentioneaza sa desfasoare prima unitate militara inarmata cu rachete Sarmat cu capabilitati nucleare nu mai tarziu decat in aceasta toamna, a declarat sambata Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos. Unitatea va avea sediul la Uzhur, in regiunea Krasnoiarsk, la circa 3.000 km est de Moscova, a spus Rogozin. Racheta balistica intercontinentala Sarmat, testata […]