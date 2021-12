Rusia introduce examinare medicală și amprentare obligatorii pentru străini Rusia introduce de miercuri examinare medicala si amprentare obligatorii pentru straini, noile reguli fiind deja puternice criticate, relateaza DPA citata de Agerpres.



Conform noii legi, vor fi necesare verificari medicale elaborate la fiecare trei luni începând de anul viitor, inclusiv analize de sânge si raze X sau examinari CT pentru unii.



Ministerul de Externe de la Moscova a precizat ca va încerca sa obtina "conditii favorabile" pentru jurnalistii straini si familiile lor.



Camera de Comert Germano-Rusa (AHK) a atras deja atentia ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat vineri ca sediul consulatului Rusiei la Lvov, in Ucraina, a fost atacat cu un cocteil Molotov, transmite Reuters. Ministerul a protestat in mod oficial fata de acest atac, pe care l-a numit 'un act de terorism', potrivit Agerpres.De asemenea,…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, luni dupa-amiaza, expulzarea a doi diplomati germani, ca reactie la o decizie similara luata de Germania in urma cu cateva zile , dupa un asasinat politic comis in Berlin, conform Mediafax. Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat, potrivit cotidianului…

- Rusia a decis sa interzica intrarea a sapte cetateni britanici pe teritoriul sau, ca masura simetrica dupa ce Londra a sanctionat sapte cetateni rusi, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Reuters. Numele cetatenilor britanici vizati de aceasta masura nu au fost dezvaluite.In…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

- Ministerul de Externe al Rusiei a cerut ca personal ambasadei SUA care se afla la Moscova de mai mult de trei ani sa paraseasca țara pana la 31 ianuarie, a anunțat miercuri agenția de presa RIA, citata de...

- Rusia a anuntat miercuri ca pana la inceputul lunii decembrie va desfasura in Crimeea anexata un nou regiment de parasutisti si a criticat un acord convenit intre Ucraina si Marea Britanie menit sa consolideze fortele navale ucrainene, conform Rusiei acest acord aratand ca activitatile militare britanice…