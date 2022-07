Rusia intensifică atacurile în Ucraina: pagube fără precedent în mai multe localități din sud și est Oficialii ucraineni anunța, duminica dimineața, ca, in ultimele 24 de ore, au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali, scrie mediafax.ro. Patru civili au murit intr-un atac asupra Siversk, […] The post Rusia intensifica atacurile in Ucraina: pagube fara precedent in mai multe localitați din sud și est appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anuntat ca ancheteaza peste 21.000 de cazuri de crime de razboi comise de Rusia de la startul ofensivei militare, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat ca zilnic a primit rapoarte cu privire la 200-300 de crime de razboi. Ea a precizat…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Ucraina urmeaza sa le impuna rusilor vize, incepand de la 1 iulie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Intr-o postare pe Telegram, Zelenski a anunțat ca guvernul ucrainean urmeaza sa adopte, vineri,…

- In ziua 73 de razboi in Ucraina, oficialii de la Kive anunța ca jumatate din teritoriul Ucrainei, tara cu o suprafata de 603.700 de kilometri patrati, este plin de mine sau proiectile neexplodate. Inalți oficlai ruși au declarat insa ca Rusia ”va ramane pentru totdeauna” in sudul Ucrainei. Premierul…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Bilanțul copiilor uciși in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a ajuns la 183, in vreme ce alți 342 au fost raniți, relateaza Kyiv Independent. Datele au fost prezentate, luni, de procuroul general al Ucrainei. Bilanțul este unul provizoriu in condițiile in care inca sunt identificate victimele din…