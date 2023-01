Rusia: Încasări record pentru un film pentru copii Un film pentru copii despre aventurile unui animal amuzant cu urechi mari, cunoscut de generații intregi de ruși prin intermediul desenelor animate sovietice, a devenit cel mai mare succes din cinematografia rusa, potrivit statisticilor oficiale, citate de AFP. Filmul „Cheburashka” (Ceburașka), care este in cinematografe de la 1 ianuarie, a obținut in opt zile peste 3,082 miliarde de ruble (41, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Noua pelicula marca Vidra Productions ar putea darama in curand toate recordurile de public și incasari și ar puea depași chiar și „Teambuilding“. Aproape un sfert de milion de spectatori au venit in cinematografe, in doar o saptamana, pentru a viziona comedia „Romina, VTM!“, cu Nicole Cherry in rolul…

- Un film pentru copii despre aventurile unui animal amuzant cu urechi mari, cunoscut de generații intregi de ruși prin intermediul desenelor animate sovietice, a devenit cel mai mare succes din cinematografia rusa, potrivit statisticilor oficiale, citate de AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mai multe familii de moldoveni, cu copii, ar fi ramas blocate pe partea letona a frontierei cu Rusia. Intr-un videoclip postat pe grupul de socializare Moldovenii din Moscova se relateaza ca oamenii nu au reușit sa obțina o explicație. Mai mult, aceștia au ramas blocați acolo mai mult de 34 de ore,…

- Ocupanții ruși care controleaza teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei amenajeaza camere de tortura pentru copii, astfel de incaperi fiind descoperite deja in Herson, dupa ce orasul a fost eliberat de sub ocupatia trupelor ruse - scrie RBC. "In teritoriile ocupate, exista camere de tortura pentru…

- Aproximativ 15 500 de copii nascuti pentru hotare au primit anul trecut certificate de nastere moldovenesti. Este vorba de micuți cu varste de pana la doi ani. Agenția Servicii Publice precizeaza ca este o cifra record pentru ultimii zece ani.

- Peste 8.300 de civili au fost ucisi pana acum in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, au anuntat duminica anchetatori de la Kiev, informeaza luni dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Autoritatile ucrainene au estimat ca, din octombrie, 8.732 de copii au fost deportati in Rusia si 238 sunt dati disparuti pe fondul invaziei ruse in Ucraina, a informat sambata presa locala, dupa ce s-a aflat despre deportarea fortata a 34 de copii din Herson (sud), transmite EFE.

- Filmul cu supereroi "Black Adam", cu Dwayne Johnson in rol principal, a ramas in fruntea box office-ului nord-american, in al doilea weekend de la premiera, generand venituri de 27 de milioane de dolari, potrivit Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…