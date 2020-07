Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciuma bubonica si au interzis consumul anumitor animale dupa ce un caz suspect a fost raportat intr-un spital dintr-o regiune nordica, scrie The New Daily, potrivit Mediafax si Hotnews.Cunoscuta sub numele de Moartea Neagra a Evului Mediu, boala…

- Autoritatile din orasul Bayannur, in Mongolia Interioara, in nordul Chinei, au anuntat luni un adevarat ”arsenal” de masuri in urma descoperirii in weekend a unui caz de ciuma bubonica la un barbat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest barbat, un cioban, se afla intr-o stare stabila, intr-un…

- China, Coreea de Sud si Thailanda au raportat mai putin de zece contaminari cu noul coronavirus in decurs de 24 de ore, informeaza Reuters.Autoritatile din Coreea de Sud, unde restrictiile au fost diminuate incepand cu 6 mai, au anuntat duminica cinci cazuri de infectare determinate in ultimele…

- China a anuntat miercuri o scadere a bilantului contaminarilor cu noul coronavirus, insa ramane ingrijorata de numarul tot mai mare al contaminarilor in regiunea de la frontiera cu Rusia, relateaza Reuters potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au anuntat 46 de noi contaminari cu noul…

- Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de cinci saptamani, informeaza Reuters.

