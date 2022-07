Stiri pe aceeasi tema

- Turcia cumpara de la Rusia cereale furate din teritoriile pe care le-a ocupat in cursul invaziei din Ucraina, arata o ancheta realizata de un grup de jurnalisti de investigatie ucraineni de la programul audiovizual Shemi, produs de Radio Free Europe, scrie Agerpres. Ancheta lor, publicata de Ukrainska…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este pregatita sa discute criza aprovizionarii cu cereale ucrainene in cadrul unei intilniri cvadripartite cu reprezentanții Kievului, Ankarei și ONU, anunța TASS. „Apreciem interesul ONU de a se implica intr-un anumit mod, de a-și face…

- Guvernul rus planuieste sa autorizeze navele care transporta cereale sa paraseasca portul Odesa, relaxand o blocada ce a starnit ingrijorari cu privire la lipsa alimentelor si apariția foametei in țarile dependente de exporturile de alimente din Ucraina, informeaza luni dpa.

- Ofensiva Moscovei s-a intensificat, miercuri, in direcția Severodonețk, care a fost lovit de atacuri aeriene, rachete, focuri de artilerie și de mortiere. Statul Major a transmis ca trupele ucrainene au respins noua atacuri in regiunile Donețk și Luhansk, iar in Mariupol, bilanțul deceselor a fost ridicat…

- Mai multe imagini din satelit din portul Sevastopol surprind mai multe nave rusești care sunt incarcate cu cereale ucrainene in Crimeea, scrie CNN. Furtul de cereale ucrainene de catre Rusia pare sa se intensifice pe masura ce continua razboiul.

- Circa 200 de marinari de pe crucișatorul Moskva ar fi fost raniți și s-ar afla in spitale din peninsula Crimeea. Echipajul navei avea 510 oameni, ceea ce inseamna ca peste 300 de oameni lipsesc. O informație in acest sens este difuzata, marți, de presa din Republica Moldova, care citeaza surse independente…

- Cica sa nu te bucuri și sa nu razi de necazul aproapelui tau. Fie el și dușman, invadator, inițiator de invazie peste cuibul tau. Dar, Volodimir Zelenski, in mesajul de azi noapte, transmis in cea de-a cincizecea zi de razboi, nu a dat inapoi in a arata ca se bucura, ba chiar ca sarbatorește scufundarea…