Se vede treaba ca spionita va ramane o caracteristica definitorie a mandatelor lui Vladimir Putin. Nu este o noutate ca serviciile secrete ale Rusiei vad spioni dupa orice copac, in timp ce corupții și crima organizata le cam scapa. „Ray-Ban Stories" te baga in bucluc Astfel, Serviciul Federal de Securitate (FSB, urmașul KGB) a declarat […]