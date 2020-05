Stiri pe aceeasi tema

- Cinci pacienti diagnosticati cu Covid-19 si-au pierdut viata marti intr-un incendiu provocat aparent de un ventilator suprasolicitat la o unitate de terapie intensiva dintr-un spital din Rusia, informeaza agentiile de presa, potrivit Reuters.

- Ministerul pentru situatii de urgenta a confirmat moartea pacientilor de la sectia de terapie intensiva a unui spital din St. Petersburg, insa nu a precizat cate persoane si-au pierdut viata."Ventilatoarele sunt la limita. Potrivit datelor preliminare, a existat o suprasarcina si aparatul…

Inca 3 pacienti infectați cu COVID-19 au murit. Bilantul deceselor ajunge la 939 Alte 3 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 939 Deces 937 Barbat, 77 ani, județ Bistrița-Nasaud. Data confirmare: 24.04.2020

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza noului coronavirus a crescut cu 72, iar al contaminarilor cu 6.411 in Rusia - care a inregistrat in ultimele 24 de ore o accelerarea fara precedent a epidemiei, au anuntat marti autoritatile sanitare rue, relateaza Reuters.

- Rusia a raportat marti 2.774 de cazuri noi de COVID-19, o crestere zilnica record, care aduce numarul total al persoanelor infectate la 21.102, a informat cabinetul de criza creat pentru a gestiona epidemia de coronavirus, preluat de Reuters. Bilantul deceselor provocate de COVID-19…

- Tom Dempsey, fost jucator al echipei din NFL New Orleans Saints, a incetat din viata la varsta de 73 de ani, dupa ce a contractat Covid-19, informeaza Reuters.Dempsey, care s-a nascut fara degete la piciorul drept, s-a alaturat echipei New Orleans Saints in 1969 si in noiembrie 1970 a stabilit…

